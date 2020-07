Es ist fast schon vergessen: Als im November 1998 das erste Bauteil der Internationalen Raumstation ISS in die Erdumlaufbahn gebracht wurde, war damit auch die Hoffnung verbunden, irgendwann von der ISS Flüge zum Mars starten zu können. Der Gedanke: Ohne die Erdanziehung überwinden zu müssen, könnten die Raumschiffe leichter und kostengünstiger werden; eine Unmenge an Treibstoff könnte gespart werden.

Dass dieser Traum bisher noch nicht in Erfüllung gegangen ist, wird in diesen Tagen überdeutlich. Ob "Al-Amal" ("Hoffnung") aus Saudi-Arabien, "Tianwen-1" ("Fragen an den Himmel") an diesem Donnerstag oder demnächst der "Mars 2020"-Rover - auch mehr als 20 Jahre nach Baubeginn der ISS beginnen Raumfahrtmissionen an der Erdoberfläche.

Wettlauf zum Mars nimmt Fahrt auf

Eines macht die schnelle Folge neuer Mars-Missionen aber deutlich: Der Wettlauf zum Mars nimmt wieder Fahrt auf. Das "Mars 2020"-Projekt der US-Raumfahrtagentur Nasa Ende des Monats wird die 50. irdische Mission zum Roten Planeten sein. Mit China und vor allem Saudi-Arabien sind zwei weitere Nationen groß in die Erforschung unseres äußeren Nachbarplaneten eingestiegen. Alle großen und wirtschaftsstarken Raumfahrtnationen haben nun Missionen auf dem Mars laufen und/oder planen (weitere) Vorhaben.

Auch die Esa und die russische Roskosmos haben zwei Satelliten im Mars-Orbit ("Mars Express", "ExoMars Trace Gas Orbiter") und wollen in rund zwei Jahren einen Rover auf die rötliche Wüstenkugel bringen. Das europäische ExoMars-Programm ist langfristig angelegt und sieht auch in den kommenden Jahren weitere Missionen vor. Die Erforschung und Eroberung des Mars gilt zwar als Projekt der gesamten Menschheit, doch es scheint, dass erst der Wettbewerb die Sache wirklich vorantreibt. Ähnlich wie die Landung von US-Astronauten auf dem Mond während des Kalten Krieges. "Wir haben uns entschieden, zum Mond zu fliegen, nicht, weil es einfach ist, sondern weil es schwierig ist". Die Rede von US-Präsident John F. Kennedy, mit der er 1962 das Vorhaben ankündigte, ist legendär.

China: Raumfahrt-Ambitionen passen ins Bild

Dass China gerade jetzt, in einer Phase, in der das Reich der Mitte dabei ist, seinen Einfluss als Großmacht auszubauen, seine Fühler auf den Mars ausstreckt, wird der Führung in Peking gut ins Konzept passen. Wieder wird die Raumfahrt zum Symbol der (Vor-)Machtstellung auf der Erde.

Anders als andere Raumfahrtnationen will China schon bei seiner ersten unabhängigen Mars-Mission versuchen, auf dem Roten Planeten zu landen. Das Raumschiff soll im Februar den Mars erreichen, die Landung aber - das ist ungewöhnlich - erst zwei, drei Monate danach erfolgen. Gelingt die Mission, wäre China nach den USA erst die zweite Nation, die auf dem Mars landet und einen Rover betreibt (der sowjetische "Mars 3" verstummte 1971 schon 20 Sekunden nach der Landung).

USA schicken erste Drohne auf den Mars

Da sich die Chinesen Anfang 2019 auch schon als erste Nation auf der sogenannten dunkle Seite des Mondes umschauten, gehört nicht viel Phantasie zur Vorstellung, dass US-Präsident Donald Trump während des aktuell ohnehin eskalierenden Konflikts mit China (Handel, Corona-Pandemie, Ausweisung von Diplomaten) eigene Erfolge sehen will. Nur gut für die Nasa, die wegen der horrenden Kosten der Raumfahrt stets auf das Wohlwollen von Politik und Öffentlichkeit angewiesen ist, dass sie bereits in sieben Tagen den Rover "Perseverance" ("Beharrlichkeit") zum Mars senden wird.

Gleich zwei Premieren sind in dieser Mission vorgesehen: Der besonders große Rover soll die Rückholung von Marsproben zur Erde vorbereiten und vor allem: Mit dem Mars-Helikopter "Ingenuity" ("Genialität") soll zum allerersten Mal ein irdisches Flugobjekt auf einem anderen Planeten fliegen. Die spannende Frage für künftige Missionen: Wie verhält sich ein Flugzeug in der dünnen Mars-Atmosphäre? Die nur 1,8 Kilo schwere Drohne dürfte auch neue Ansichten der Marsoberfläche zur Erde zurückfunken. Das könnte Trump, der im vergangenen Jahr die Rückkehr von Astronauten zum Mond als Sprungbrett für bemannte Marsflüge ausrief und als erstes Staatsoberhaupt eine Space Force der Armee ins Leben rief, gefallen.

"Der Mars ist echt mies"

Für die Erforschung des Mars sind die politischen Ambitionen auf der Erde allerdings nicht nur Antrieb, sondern auch ein enormer Druck. Denn Mars-Missionen sind alles andere als Selbstgänger. Von bisher 18 Landeversuchen waren bisher nur zehn erfolgreich. Insgesamt schlugen 22 Missionen seit den frühen 1970er-Jahren fehl. Die Chancen liegen gerade einmal bei 50 Prozent. "Das ist so, als wenn man ins Kasino geht und auf Rot oder Schwarz setzt", sagt Norbert Frischauf, Raumfahrtexperte der Beratungsfirma SpaceTec Capital Partners in München, der Deutschen Presse-Agentur. "Da hat bisher noch jeder Lehrgeld bezahlt."

Schwerkraft und Atmosphäre seien verzwickt. "Der Mars ist echt mies", sagt Frischauf. Es sei sehr schwer, mit Fallschirmen und Raketentriebwerken zu arbeiten. "Es ist gerade so, dass es dich richtig für einen Absturz prädestiniert." Ob die Technologie der Chinesen, die bisher wenig Mars-Erfahrung haben, schon so weit entwickelt ist, ist ungewiss. Die ungewöhnlich lange Zeit, die sich zwischen Eintreffen am Mars Anfang 2021 und den Landemanövern geben, könnte darauf hinweisen, dass den "Tianwen-1"-Verantwortlichen das bewusst ist. Zudem soll das chinesische Landegerät mit Hilfe des Fallschirms und der Raketendüsen etwa 100 Meter über der Oberfläche schweben, zunächst den besten Landeort auskundschaften und dafür seine Position anpassen. Gelingt das Manöver könnte es beispielgebend für die "sieben Minuten des Terrors" sein, wie in Nasa-Kreisen eine Mars-Landung bezeichnet wird.

Die großen Fragen und der technische Fortschritt

Das das alles nur, um das Ego von Staatschefs zu befriedigen? Wären die vielen Milliarden, die in die Raumfahrt gesteckt werden, nicht viel besser in der Lösung irdischer Probleme angelegt? Die Raumfahrer werden nicht müde zu betonen, dass sie (auch) genau daran arbeiten. Erkenntnisse, die auf anderen Planeten gewonnen werden, können beispielsweise helfen, den Klimawandel zu verstehen und einzudämmen. Auf der ISS werden unter den besonderen Bedingungen der Schwerelosigkeit Erkenntnisse in Materialforschung, Biologie, Biotechnologie und Humanmedizin gewonnen, die so auf der Erde nicht zu erzielen seien. Zudem übernehmen zunehmend private Unternehmen Bau und Entwicklung von Raumfahrzeugen, was die öffentlichen Kosten drücken wird.

Und natürlich geht es um die großen Fragen der Menschheit: Sind wir allein oder existiert auch außerhalb der Erde Leben. "Der Mars ist der wahrscheinlichste Ort in unserem Sonnensystem, um Lebensformen außerhalb der Erde zu finden - oder den Beweis, dass sie einmal existiert haben", stellt der australische Raumfahrtexperte Morris Jones fest. "Es hätte tiefgehende Auswirkungen für die Wissenschaft und unsere Vorstellung vom Universum." Auch die aktuellen Missionen dienen diesem Ziel. Ebenso wie der Suche nach Möglichkeiten, den Mars für den Menschen zu erschließen. Angesichts der rasch wachsenden Zahl an Menschen gilt die Vorstellung, in der planetaren Nachbarschaft neuen Lebensraum zu gewinnen, als verlockende Lösung für die Überbevölkerung der Erde. Doch ist vorstellbar, klingt aber doch noch allzu sehr nach Science-fiction. In jedem Fall ist es bis dahin ist es noch sehr weiter Weg. Terraforming hat die Menschheit bisher nur auf ihrem eigenen Planeten betrieben. Und das war alles andere als Absicht.

Quellen: Mars 2020-Mission der Nasa; ExoMars Programm der Esa; Chinesische Weltraumagentur