Sehen Sie im Video: Mysteriöse Aufnahmen – US-Navy bestätigt geleaktes neues "UFO"-Video.









Diese Aufnahmen stammen von einem Zerstörer der US-Marine. Eine Nachtsichtaufnahme zeigt mysteriöse, blinkende Objekte, die über einem Kriegsschiff fliegen. Das grün gefärbte Video wurde von der Unidentified Aerial Phenomena Task Force gesammelt, einer Einrichtung des US-Verteidigungsministeriums, das Unidentifizierte Erscheinungen in der Luft sammelt und analysiert. Der Clip wurde von Mitarbeitern an Bord der USS Russell aufgenommen. Vor allem auffällig: Ein dreieckiges oder pyramidenförmiges Objekt, das über einem Kriegsschiff schwebt. Die Aufnahmen wurden von dem Filmemacher Jeremy Corbell veröffentlicht, der sie aufgrund einer Anfrage beim US-Verteidigungsministerium erhalten hatte. Corbell teilte auch drei Bilder, die von der USS Omaha von einem nicht identifizierten "kugelförmigen" Fahrzeug aufgenommen wurden. Die Pentagon-Sprecherin Susan Gough sagte gegenüber der britischen Tageszeitung "Sun": "Ich kann bestätigen, dass die Fotos und Videos, auf die verwiesen wird, von Navy-Mitarbeitern aufgenommen wurden." In der Vergangenheit gehörten UFO-Sichtungen für viele in den Bereich der Verschwörungstheorien und schlimmstenfalls Sensationsheischerei. Doch inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Anfang 2020 hat das Pentagon die Theorien selbst befeuert, mit der Veröffentlichung dreier vormals geheimer Videoaufnahmen, auf denen UFOs zu sehen sein sollen. Das erste Video zeigt Aufnahmen der US-Airforce. Einer der Piloten, die das Objekt 2004 beobachtet hatten, sagte: "Es hat schneller beschleunigt als alles, was ich bisher gesehen habe." Jetzt plauderte der ehemalige Direktor des Nationalen Geheimdienstes der USA John Ratcliffe aus dem Nähkästchen. Er erzählte in den Fox News, dass es viel mehr Sichtungen gegeben habe, als veröffentlicht wurden. Es gehe dabei um Sichtungen von Piloten der Marine oder der Luftwaffe oder von Satellitenbildern. Die USA hätten UFOs beobachtet, die die Schallmauer ohne Schallknall durchbrechen konnten und die extreme Flugmanöver vollführt hätten, die mit jeglicher bekannter Technologie unmöglich wären. Die Enthüllungen erhöhten die Aufregung über einen bevorstehenden Bericht, in dem detailliert beschrieben wird, was die US-Regierung beobachtet hat. Der Regierung wurde im Dezember eine Frist von 180 Tagen eingeräumt, um ihre Kenntnisse offenzulegen, was bedeutet, dass der Bericht vor dem 1. Juni veröffentlicht werden soll. Der vom Pentagon und den Geheimdiensten erstellte Bericht muss unter anderem alle Bedrohungen identifizieren, die von nicht identifizierten Luftphänomenen ausgehen, und ob sie ausländischen Gegnern zugeschrieben werden können. John Ratcliffe sagte, dass viele der Vorfälle immer noch keine einfache Erklärung haben.

