Die Nasa nimmt Kurs auf die Sonne. Mit einer Sonde will die US-Weltraumbehörde unserem Zentralgestirn so nahe kommen wie noch nie. Die "Parker Solar Probe" soll bis auf rund sechs Millionen Kilometer an die Sonnenoberfläche heranfliegen. Die bisher größte Annäherung auf 43 Millionen Kilometer war 1976 der Sonde "Helios 2" gelungen. Die Erde, die sich in einer Ellipse um die Sonne bewegt, ist im Schnitt 150 Millionen Kilometer von dem Stern entfernt. Der Nasa-Forscher Geronimo Villanueva: "Wir kommen der Sonne so nah, dass wir fast ihre Sonnenteilchen berühren können." "Parker" soll vor allem die Atmosphärenschicht der Sonne erforschen, die sogenannte Korona. Dort herrschen Temperaturen von rund zwei Millionen Grad Celsius, während es auf der Sonnenoberfläche "nur" 6000 sind. In der Korona entsteht der sogenannte Sonnenwind - ein Strom von elektromagnetisch geladenen Teilchen, die auf der Erde Polarlichter zum Glühen bringen und unter anderem Satelliten stören können. "Aus den Forschungsdaten können wir dann ableiten, wie diese Sonnenstürme entstehen, wie sie unseren Planeten erreichen und ihn beeinflussen. Wenn wir erfahren, wie die Teilchen beschleunigt und erhitzt werden, können wir auch das Weltraumwetter, wie wir es nennen, besser voraussagen. Die Erkenntnisse können uns auch helfen, unsere Kommunikationssatelliten besser zu schützen und mehr über unser Klima zu erfahren." Am 11. August soll "Parker" ins All starten. Ihren Sonnenorbit wird die Sonde nach mehreren Fly-By-Manövern um die Venus erst in mehr als sechs Jahren erreichen. Auf ihrer Reise muss die Sonde starke Strahlung und Temperaturen von weit über 1000 Grad Celsius aushalten. Ihr starkes Hitzeschild sorgt aber dafür, dass die Instrumente im Inneren bei Zimmertemperatur arbeiten können.