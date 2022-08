Der Testflug der "Artemis"-Mondmission ist vorerst abgesagt. Nach Informationen der Nasa wurde der Countdown gestoppt. Die Ursache: Die Triebwerke sind noch nicht so weit.

Der erste noch unbemannte Testflug der "Artemis"-Mission sollte am Montag (ab 14.33 Uhr MESZ) starten. Doch der Abflug wurde nun abgesagt. Wie die Weltraumbehörde mitteilt, musste der Countdown 40 Minuten vor dem Zünden der Antriebe unterbrochen werden. Das Triebwerk habe noch nicht die nötige Zieltemperatur erreicht, sagte Sprecher Derrol Nail am Montag rund eine halbe Stunde vor dem angesetzten Start. Es werde mithilfe mehrerer Rechenmodelle versucht, das Problem zu lösen, hieß es weiter.

Der Start sei derzeit ungeplant angehalten, teilte die Nasa per Twitter rund zwanzig Minuten vor dem Beginn des Launch-Zeitraums mit. Das Startfenster der Rakete betrage zwei Stunden. Sollte der Defekt in dieser Zeit nicht behoben werden, müsse der Start der Mission verschoben werden. Das nächste Startfenster wäre dann der 2. September, so die Nasa.

50 Jahre nach der letzten Mondlandung wollte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Montag eine Rakete zu dem Erdtrabanten schicken. Ziel der 42-tägigen Mission ist es, die Trägerrakete und die an ihrer Spitze sitzende Orion-Kapsel, in der später eine Besatzung reisen soll, unter realen Bedingungen zu testen. Ein Erfolg wäre höchst symbolträchtig, da die Nasa damit ihre Konkurrenzfähigkeit trotz wachsender Konkurrenz durch China und private Raumfahrtunternehmen demonstrieren könnte. Die Folge-Mission Artemis 2 soll Astronauten in eine Mond-Umlaufbahn bringen, mit Artemis 3 soll frühestens 2025 schließlich eine Mondlandung glücken.