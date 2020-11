Sehen Sie im Video: Auf dem Weg zur ISS – warum "Baby Yoda" Teil der SpaceX-Crew ist.









SpaceX hat am Sonntag vier Astronauten für die Nasa in die Umlaufbahn gebracht. Die Besatzung ist auf dem Weg zur Internationalen Raumstation. Doch die Astronauten brachten auch einen geheimen Begleiter auf ihr Raumschiff "Crew Dragon". "Wir haben "Baby Yoda" an Bord, der gerade versucht, Platz zu nehmen", sagte die Nasa-Kommunikationsspezialistin Leah Cheshier im Livestream über die Mission. Das Plüschtier schwebte in der Kabine des Raumschiffs, als es die Erde umkreiste. Das "Baby Yoda"-Spielzeug, eine Figur aus der Disney-Show "The Mandalorian", setzt eine Tradition fort, in der Raumschiffe Plüschtiere als "Schwerelosigkeitsindikatoren" mit sich führen. Sobald die Spielzeuge herumschweben, wissen Beobachter, dass das Schiff die Schwerkraft der Erde verlassen hat. Baby Yodas Aufenthalt in der Erdumlaufbahn ist Teil einer Mission namens Crew-1. Die Crew Dragon-Kapsel soll am Montagabend an der Internationalen Raumstation andocken, wo die Astronauten etwa sechs Monate lang leben und arbeiten werden. Dies ist der längste menschliche Raumflug in der Geschichte der Nasa.









