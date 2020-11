Sehen Sie im Video: Nasa und SpaceX – Crew Dragon" bringt vier Astronauten zur ISS.









Das US-amerikanische Raumfahrtunternehmen SpaceX hat vier Astronauten zur Internationalen Raumstation geschickt. Die neu entwickelte Raumkapsel "Crew Dragon" startete in der Nacht zum Montag an der Spitze einer Falcon-9-Rakete. Wie geplant landete die erste Stufe wenige Minuten nach dem Start auf einer schwimmenden Plattform. Der 27-stündige Flug zur ISS, die in etwa 400 Kilometer Höhe um die Erde kreist, sollte ursprünglich am Samstag beginnen. Der Start war jedoch aufgrund schlechten Wetters verschoben worden. Es ist die bereits die zweite bemannte Mission von Nasa und SpaceX. Im August hatte das Unternehmen einen Testflug mit der "Crew Dragon" absolviert und zwei Astronauten zur ISS geschickt. Es war die erste Weltraummission der Nasa, seit das Spaceshuttle-Programm im Jahr 2011 eingestellt wurde. In den vergangenen Jahren mussten US-Astronauten mit dem russischen Sojus-Raumschiff in die Umlaufbahn gebracht werden.

