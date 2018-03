Eine russische Sojus-Kapsel mit drei Mann Besatzung hat am Freitag die Internationale Raumstation ISS erreicht. Nach zwei Tagen Flug dockte sie erfolgreich an. Die Mission der drei Neuankömmlinge im All soll rund sechs Monate dauern. Nasa Astronaut A.J. Feustel klang kurz nach seiner Ankunft ziemlich entspannt: "Wir sind alle froh, hier zu sein. Ich kann Ihnen sagen, es war eine lange Reise. 50 Stunden von Start bis Ankunft an der Raumstation. Es war aber auch eine nette Zeit, nur wir drei allein. Es hat Spaß gemacht, um die Erde zu kreisen und die Aussicht zu genießen. Aber wir freuen uns auf die Arbeit und danken allen, die mit dabei sind. Und ich freue mich bald mehr zu erzählten. Ich liebe euch alle." Die neue Langzeitbesatzung war am Mittwoch vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan aus gestartet. Unter anderem war auch ein Fußball mit an Bord, der aber rechtzeitig zur Erde zurückkehren und dort dann bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland eine besondere Rolle spielen soll.