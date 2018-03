In Wachtberg bei Bonn schaut man dem großen Stück Weltraumschrott aufmerksam beim Absturz zu. Dank des weltweit führenden Tracking- und Radarsystems des dortigen Fraunhofer-Instituts für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (FHR) kann die außer Kontrolle geratene chinesische Raumstation Tiangong-1 auf ihrem Weg in die Erdatmosphäre beobachtet werden (siehe Foto). Trotzdem wollen die Raumfahrtagenturen sich nicht festlegen, wann genau die Station auf die Erde stürzen wird. Die Europäische Raumfahrtagentur Esa rechnet mit einem Eintritt von Tiangong in die Atmosphäre zwischen dem frühen Morgen des Ostersamstags und den ersten Stunden des Ostermontags.

Beim Weg durch die irdische Gashülle sollte ein Großteil der seit Dezember 2015 um die Erde trudelnde Station verglühen. Dennoch werden wohl diverse Trümmerteile den Höllenritt durch die Atmosphäre überstehen und irgendwo auf die Oberfläche treffen. In Charlotte im US-Staat North Carolina wird man den Himmel an den Ostertagen besonders aufmerksam beobachten. Wie das Portal "charlottestories.com" berichtet, besteht angesichts des als wahrscheinlich geltenden Pfads der Station durchaus die Möglichkeit, das Trümmerteile auf das Stadtgebiet stürzen. Vor allem Motoren und Generatoren könnten es bis zur Oberfläche schaffen.







Raumstation Tiangong-1: Esa glaubt nicht an Gefahr

Allerdings wird selbst in dem Bericht die Chance, dass die 850.000-Einwohner-Stadt wirklich getroffen wird, als klein bezeichnet. Die Experten der Esa schließen es praktisch aus, dass dies wirklich geschehen wird. "In der Geschichte der Raumfahrt hat es noch nie eine Bestätigung für Schäden durch herabfallenden Weltraumschrott gegeben", betont die Raumfahrtagentur. Berichte, dass mal eine Kuh - wahlweise in Alaska oder Neuseeland - von Resten eines Satelliten erschlagen worden sei, gehören wohl in die Welt der modernen Mythen. Trotzdem gibt es natürlich ein Restrisiko.

Der Untergang der Tiangong-1 ist für die Raumfahrer aus einem ganz anderen Grund interessant. Die 13 wichtigsten, zum internationalen Weltraumschrott-Komitee zählenden Agenturen nutzen die Gelegenheit, um ihre Trackingsysteme zu testen. Ziel ist es, die Vorhersagen für den Absturz von Schrott-Teilen aus dem All zu verbessern und untereinander abzustimmen. Denn dass auf alle Zeiten nichts passieren wird, kann niemand garantieren. Schließlich umkreisen nach Esa-Angaben schon jetzt 6300 Tonnen Müll die Erde - und nicht alle Trümmerteile sind so klein, dass sie zwangsläufig in der Atmosphäre verglühen.