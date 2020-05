Sehen Sie im Video: Der Start der SpaceX-Raumkapsel "Crew Dragon" mit Nasa-Astronauten musste verschoben werden.





Wie schon oft in Cape Caneveral machte am Ende das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX des Milliardärs Elon Musk hat wegen ungünstiger Witterung den Start einer bemannten Rakete vom Weltraumbahnhof in Florida abgebrochen. Gestoppt wurde der Countdown weniger als 17 Minuten vor dem Abheben der SpaceX-Falcon-9 vom Kennedy-Space-Center. Die nächste Startgelegenheit bietet sich am Samstagnachmittag. Die beiden amerikanischen Astronauten Doug Hurley und Bob Behnken hätten in der neu entwickelten Raumkapsel Crew Dragon 19 Stunden lang zur Internationalen Weltraumstation ISS fliegen sollen. Es wäre der erste Start von Nasa-Astronauten von amerikanischem Boden seit neun Jahren gewesen.