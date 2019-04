Die gegenwärtig leistungsstärkste Trägerrakete der Welt, die Falcon Heavy von SpaceX, hat ihren ersten kommerziellen Einsatz erfolgreich absolviert. Das Unternehmen von Tesla-Chef Elon Musk gab am Donnerstag den Transport eines Kommunikationssatelliten in die Erdumlaufbahn bekannt. Der Flug gilt als wichtiger Meilenstein im Wettbewerb um milliardenschwere Verträge des US-Militärs. SpaceX konkurriert mit der United Launch Alliance von Boeing und Lockheed sowie mit Blue Origin von Amazon-Chef Jeff Bezos. Die Falcon Heavy ist teilweise wiederverwendbar. Erstmals gelang es dem US-Konzern am Donnerstag auch, alle drei Antriebsraketen nach dem Einsatz wieder sicher zu landen. Die Falcon Heavy brachte bei ihrem Erstflug 2018 medienwirksam einen roten Tesla-Sportwagen in den Weltraum. Damals landeten allerdings nur die zwei Seitenbooster wieder auf der Erde, die dritte stürzte in den Ozean. Dass diesmal alles klappte, sorgte bei der Belegschaft hörbar für Freude.