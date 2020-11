Sehen Sie im Video: Der Drache ist gelandet – "Crew Dragon" dockt erfolgreich an ISS an.













27 Stunden nach ihrem Start hat die Crew-Dragon-Kapsel die Internationale Raumstation ISS erreicht. Nach dem Andockmanöver konnten die vier Astronauten die Kapsel verlassen und die Besatzung begrüßen. Auf Abstand mussten sie dabei nicht achten. Alle Besatzungsmitglieder werden vor ihrem Flug medizinisch untersucht. Außerdem gehen sie für zwei Wochen in Quarantäne, um keine Krankheiten auf die ISS zu bringen. Die Besatzung soll für die nächsten sechs Monate an Bord der ISS bleiben, um dort wissenschaftliche Experimente durchzuführen.

Mehr