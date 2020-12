Sehen Sie im Video: Starship-Rakete explodiert bei Landung – Elon Musk trotzdem zufrieden.









In den USA ist am Mittwoch eine Starship-Rakete explodiert. Die Rakete des Weltraumunternehmens SpaceX hatte einen Testflug absolviert. Bei der Landung setzte sie jedoch mit zu hoher Geschwindigkeit auf und explodierte in einem Feuerball. Firmenchef Elon Musk zeigte sich trotzdem zufrieden. Auf Twitter schrieb er, der Druck im Tank sei bei der Landung zu niedrig gewesen. Man habe aber alle Daten, die man brauche. Das Starship-System ist noch in der Entwicklung. Eines Tages soll es in der Lage sein, Menschen und etwa 100 Tonnen Nutzlast zum Mond und zum Mars zu fliegen. Die Rakete soll dabei vollständig wiederverwertbar sein.

