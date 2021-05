Sehen Sie im Video: So schön zeigt sich der "Supermond" über den Metropolen der Welt.









Gran Canaria/Spanien. "Supermond" verzaubert Nachtschwärmer. Porto/Portugal: Ein "Highlight" vor dem Champions-League-Finale. Kap Sounion/Griechenland: Der Trabant steht der Erde derzeit besonders nah. Istanbul/Türkei: Der Mai-Vollmond wird auch "Blumenmond" genannt. Sydney/Australien: In einigen Ländern gab es zugleich eine Mondfinsternis. Dort leuchtete am Himmel ein "Blutmond".

Die australische Airline Qantas hat am Mittwoch 180 Menschen zum Mond geflogen – oder zumindest fast. Am Abend startete in Sydney eine Boeing 787 Dreamliner mit Panoramafenstern zu einem Rundflug über den Pazifik. Grund: In Australien bot der Supermond vom 26. Mai ein außergewöhnliches Spektakel, denn dort fand zusätzlich eine totale Mondfinsternis statt, bei der auch ein sogenannter "Blutmond" zu bestaunen war. Auf dem Kingsford Smith International Airport ertönte durch Lautsprecher: "Flug QF1250 zum Mond ist jetzt an Gate 10 zum Einsteigen bereit."

Das Phänomen ist selten und spielt sich ab, wenn der Erdschatten, der den Mond verfinstert, nur noch langwelliges rotes Licht durchlässt. Zuletzt sei in solches Spektakel 2001 in Down Under zu sehen gewesen, der nächste Termin stehe erst 2033 an, zitierten Medien die Astronomin Vanessa Moss, die mit den Piloten die optimale Flugroute ausgearbeitet hatte.

