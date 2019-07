Einheimische und Touristen in Chile konnten am Dienstag eine totale Sonnenfinsternis beobachten. Tausende Menschen waren dabei, als sich der Mond vor die Sonne schob und die Sonne damit verdunkelte. Der Schatten des Mondes traf zunächst auf die chilenische Pazifikküste und zog dann in südöstlicher Richtung über Argentinien hinweg. In Chile herrschten für die Beobachtung ideale Bedingungen, der Himmel war so gut wie wolkenfrei. Die Menschen beobachteten das Spektakel durch spezielle Sonnenbrillen, Teleskope oder Kameras. Per Livestreams konnten auch Menschen auf der ganzen Welt bei der Sonnenfinsternis dabei sein. Dieser Tourist aus Deutschland war begeistert: "Ich bin einfach überwältigt. So etwas habe ich noch nicht erlebt, es ist unglaublich. Es ist der schönste Moment dieser Reise, ich genieße es, hier zu sein." Die totale Sonnenfinsternis - bei der der Mond die Sonne für einige Minuten komplett verdeckt - war ausschließlich auf der Südhalbkugel der Erde zu sehen. Eine totale Sonnenfinsternis nach Angaben der Experten nur sehr selten zu beobachten. Im Süden von Deutschland könnte es demnach im Jahr 2081 wieder so weit sein.