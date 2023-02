Sehen Sie im Video: Vier Kilometer hohe Wellen: Simulation zeigt Tsunami, der die Saurier ausgelöscht hat.









Ein fast 10 Kilometer breiter Asteroid und ein damit einhergehender Tsumani soll vor etwa 66 Millionen Jahren die Dinosaurier auf der Erde ausgelöscht haben. Eine Simulation der Wetter- und Ozeanografiebehörde in den USA zeigt nun eine Simulation dieses verheerenden Tsunamis.





Vor etwa 66 Millionen Jahren stürzte ein fast 10 Kilometer breiter Asteroid in der Nähe der heutigen mexikanischen Halbinsel Yucatan auf die Erde.





Damit löschte er einen Großteil des Lebens auf dem Planeten aus.





Der Aufprall hinterließ einen 177 Kilometer breiten und 19 Kilometer tiefen Krater und erzeugte einen massiven Tsunami.





Die Wetter- und Ozeanografiebehörde der Vereinigten Staaten, kurz NOAA, hat nun ein Video veröffentlicht, das eine Simulation dieses Tsunamis zeigen soll.





Die schwarzen Umrisse sollen die Kontinente vor 66 Millionen Jahren darstellen. Die weißen Umrisse zeigen die Erde, wie sie heute aussieht.





Wissenschaftler schätzen, dass die Wellen rund vier Kilometer hoch gewesen sind, als sie auf die Landmassen stürzten.





Laut Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA wird allgemein angenommen, dass der Asteroid fast alle nicht fliegenden Dinosaurier und 75 % aller anderen Pflanzen- und Tierarten auf der Erde ausgelöscht hat.





Um zu verhindern, dass die Menschheit eines Tages ein ähnliches Schicksal erleidet, erforscht die Raumfahrtbehörde NASA Möglichkeiten, jeden großen Asteroiden, der die Erde bedroht, abzulenken oder zu zerstören. Erst 2022 veränderte die NASA-Raumsonde Double Asteroid Redirect Test (kurz: DART) erfolgreich die Umlaufbahn eines Asteroiden, indem sie eine Raumsonde darauf/dagegen rammte.





Die neue Tsunami-Simulation wurde im Rahmen des NOAA-Projekts „Science on a Sphere“ erstellt. Das Projekt verwendet Computer und Videoprojektoren , um Planetendaten auf einem riesigen animierten Globus anzuzeigen. Das “SOS”-Projekt ist in 177 Exponaten in Wissenschaftszentren und Museen in den USA und auf der ganzen Welt zu sehen.

