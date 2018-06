US-Präsident Donald Trump hat am Montag Pläne präsentiert, die bis ins Weltall reichen. Eine eigene Weltraum-Armee soll geschaffen werden, als eigenständiger Teil der US-Streitkräfte. Er habe das Pentagon beauftragt, mit den Vorbereitungen dafür zu beginnen, sagte Trump bei einem Treffens des Nationalen Raumfahrtrats im Weißen Haus: "Aber unser Schicksal jenseits der Erde ist nicht nur eine Frage der nationalen Identität, sondern auch eine Frage der nationalen Sicherheit. Das ist so wichtig für unser Militär und die Menschen reden nicht darüber. Wenn es darum geht Amerika zu verteidigen, dann ist es nicht genug, dass die Amerikaner im All präsent sind. Wir müssen eine amerikanische Dominanz im All haben." Die neue „Space Force" solle unabhängig von der Luftwaffe sein und als eigenständiger sechster Arm der US-Streitkräfte bestehen, sagte Trump. Die USA haben allerdings den Weltraumvertrag ratifiziert, nach dem die Stationierung von Massenvernichtungswaffen im All verboten ist. Zudem dürfen Himmelskörper wie der Mond nur für friedliche Zwecke genutzt werden. Schon vor Trumps Ankündigung hatte die US-Regierung angekündigt ihre Raumfahrtaktivitäten auszudehnen. Die Nasa will vom kommenden Jahr an die Rückkehr von Astronauten auf den Mond vorbereiten. Dies war zuletzt 1972 der Fall.