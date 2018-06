Der Mars wird uns bald ein faszinierendes Spektakel bieten. Warum? Der rote Planet kommt bald ganz nah an die Erde heran. Am 31. Juli wird der Mars ca. 58 Millionen KM von uns entfernt sein. Es ist schon fast 15 Jahre her, dass der rote Planet so nah an uns herankam. Das Ergebnis? Man wird ihn viel heller am Nachthimmel sehen. Astronomen zufolge soll er 1,8 mal heller erscheinen als Jupiter. Der Abstand zwischen den Planeten wird bis 2035 nicht mehr so gering sein. Also denkt daran, in den nächsten Wochen in den Nachthimmel zu schauen!