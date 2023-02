Sehen Sie im Video: Zeitraffer-Video zeigt erstmals Planeten, die sich um einen fremden Stern bewegen.









12 Jahre im Zeitraffer – Astrophysiker Jason Wang hat ein beeindruckendes und einzigartiges Video eines Planetensystems erstellt. Es zeigt Aufnahmen aus 12 Jahren Planetenbewegungen des Systems HR8799 verkürzt auf viereinhalb Sekunden. Der Wissenschaftler der Northwestern University zeigt in dem Zeitraffervideo, wie vier Planeten - jeder massereicher als der Jupiter - um ihren Stern kreisen. Der schwarze Kreis in der Mitte der Aufnahmen deckt den zentralen Stern ab, damit die um den Stern kreisenden Planeten zu erkennen sind. Nicht nur zeigt das Video erstmals die Planetenbewegungen des 133,3 Lichtjahre von der Erde entfernten Planetensystems, es ist das erste Video dieser Art überhaupt. Jason Wang berichtet begeistert: "Normalerweise ist es schwierig, Planeten in ihrer Umlaufbahn zu beobachten. Es ist zum Beispiel nicht offensichtlich, dass Jupiter oder Mars unsere Sonne umkreisen, weil wir im selben System leben und keinen Blick von oben haben." Er hoffe, es ermöglicht den Menschen, sich an etwas Wunderbarem zu erfreuen. Wang und seine Kollegen reisen Jahr für Jahr zum W. M. Keck-Observatorium auf dem Gipfel des Mauna Kea in Hawaii. Nach 12 Jahren der Beobachtung veröffentlichte Wang das Video, das den gesamten Zeitraum in einem komprimierten 4,5-Sekunden-Zeitraffer zeigt. "Wissenschaftlich gesehen bringt es nichts, wenn man sich die umlaufenden Systeme in einem Zeitraffervideo ansieht, aber es hilft anderen zu verstehen, was wir untersuchen", sagt Wang. HR8799 ist ein kompakter Stern, der im Sternbild Pegasus liegt. Im Vergleich zu unserer Sonne ist er 1,5-mal massereicher und etwa 5-mal leuchtstärker. Das System entstand vor etwa 30 Millionen Jahren, nachdem die Dinosaurier ausgestorben waren.

