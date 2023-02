Experte über die Gefahren von KI: "Eine Super-Intelligenz, die macht, was sie will, wird es nicht geben"

von Jan Christoph Wiechmann Richard Socher ist Experte für Künstliche Intelligenz. Im zweiten Teil des großen stern-Interviews auf seiner Ranch in Kalifornien spricht er über die großen Potenziale, aber auch die Grenzen dessen, was KI leisten kann. Die Deutschen findet er im Umgang mit der neuen Technologie viel zu skeptisch.

Wann werden wir einen KI-betriebenen Roboter haben, der alle menschlichen Tätigkeiten bewältigt?

Wir sind am Anfang einer exponentiellen Entwicklung, wir erleben eine Explosion von Fähigkeiten. Es ist schwer zu sagen, wie sehr diese exponentielle Steigerung wachsen wird. Wie in den letzten zehn Jahren – oder wird sich der Prozess irgendwann abflachen und verlangsamen? Aber bis wir eine Super-Intelligenz haben, die so intelligent ist wie Menschen – das wird meiner Meinung nach länger dauern, als viele denken.