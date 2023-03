Kenza Ait Si Abbou, 42, ist Expertin für künstliche Intelligenz. Sie studierte Elektrotechnik und Telekommunikation, arbeitete zehn Jahre bei der Deutschen Telekom, zuletzt als Senior Managerin für Robotik und KI, und ist heute in leitender Position für IBM tätig.

"Könnten Sie sich in eine künstliche Intelligenz verlieben, Frau Ait Si Abbou?" – "Die ehrliche Antwort lautet: ja"

von Martin Schlak Künstliche Intelligenz wird unseren künftigen Alltag bestimmen, prophezeit die Expertin Kenza Ait Si Abbou. Bald schon könnten intelligente Maschinen unsere Gefühle besser lesen als ein anderer Mensch. Eine Horrorvorstellung? Im Gegenteil, sagt die Forscherin.

Frau Ait Si Abbou, Forscher möchten Maschinen menschliche Emotionen beibringen. Warum?

Wir werden in Zukunft immer häufiger mit intelligenten Maschinen Kontakt haben, zum Beispiel wenn wir eine Hotline anrufen oder psychologische Beratung benötigen. Für uns Menschen sind diese Unterhaltungen angenehmer, wenn die Maschinen nicht nur unsere Sprache, sondern auch unsere Gemütslage verstehen. Niemand möchte sich mit einem Chatbot unterhalten, der nur trockenes Frage-Antwort-Spiel beherrscht. Wenn die Maschinen uns in unserem Alltag wirklich unterstützen sollen, müssen wir ihnen also emotionale künstliche Intelligenz beibringen.