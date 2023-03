Chat GPT, Deepl und Co.: So revolutionieren denkende Maschinen unseren Alltag – und wie gefährlich ist das eigentlich?

von Jens Mühling, Derik Meinköhn und Jan Christoph Wiechmann Ein neue Epoche bricht an. Arbeiten, einkaufen, heilen und selbst das Töten werden durch künstliche Intelligenz revolutioniert. Was macht das mit uns Menschen?

Wenn Armeen heute in den Krieg ziehen, wie gerade in der Ukraine, dann hilft künstliche Intelligenz beim zielgenauen Töten. Wenn Mediziner heute den Krebs bekämpfen, hilft künstliche Intelligenz bei der präzisen Diagnose. Wenn ein Überwachungsstaat seine Bürger durchleuchten will, liefert künstliche Intelligenz dazu die Bilder und Koordinaten. Wenn man bei einem mit künstlicher Intelligenz betriebenen Bildgenerator den Befehl eingibt: "Male mir ein Bild von meinem Haus im Stil von Vincent van Gogh", dann erhält man in Sekundenschnelle genau dieses – so verblüffend gut, dass man es für ein Original halten könnte.