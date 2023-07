von Stephan Maus Dank KI kann man sich heute einen digitalen Doppelgänger bauen lassen. Wir haben es ausprobiert.

Ganz ehrlich: Das wurde aber auch langsam wirklich mal Zeit! Da hat Elon Musk bald einen regelmäßigen Linienverkehr zum Saturn eingerichtet, Starbucks schießt demnächst ganze Coffee-to-go-Ketten inklusive Mandel- und Hafermilch-Vorräten für sechs Milliarden Jahre in irgendwelche frisch entdeckten Parallelgalaxien, und Tante Else wirft selbst für die Zubereitung ihres Frühstückseis einen kompletten Teilchenbeschleuniger an. Aber klonen können wir uns immer noch nicht? Was soll das?