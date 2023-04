von Doris Schneyink In ihrem Koalitionsvertrag haben die Ampelparteien schärfere Regeln für Tabakwerbung vereinbart. Passiert ist bislang: nichts. Ein Interview mit Dr. Katrin Schaller, Leiterin der Stabsstelle Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg.

Frau Schaller, der Zigarettenhersteller Reemtsa veröffentlicht auf seiner Website den "Nanny-State-Index" – einen Index von "Kindermädchen-Staaten"? Was hat es damit auf sich?

In diesem Ranking werden europäische Staaten danach sortiert, wie strenge Regelungen sie für Tabak, Alkohol und Lebensmittel haben, beispielsweise Steuern und Werbebeschränkungen. Weit oben stehen bei der Tabakregulierung Länder wie Großbritannien, Irland und Frankreich, die sind rot markiert, was für starke Regulierung und nach Auffassung dieses Index für "unfrei" steht; auf dem letzten Platz steht Deutschland, es ist grün markiert, was für wenig reguliert und "frei" steht. Das spiegelt eben die Sicht eines Tabakunternehmens wider.