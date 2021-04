Hyazinthen oder andere Frühblüher mit Knolle im Topf – erhältlich im Supermarkt oder Baumarkt

Kochtopf mit Wasser

leeres Glas

Kräuterschere

Kerzenreste oder Wachs

Pflanze aus dem Topf nehmen und die Erde gut abschütteln

abgeklopfte Zwiebel über Nacht ins Wasser stellen

Zwiebel trocken tupfen, Wurzeln mit einer Schere bis auf wenige Millimeter einkürzen

Wachs im Wasserbad langsam schmelzen und etwas abkühlen lassen

Blumenzwiebeln kurz in das geschmolzene Wachs tauchen. Solange wiederholen, bis sich eine ausreichend dicke Wachsschicht gebildet hat

Zwiebeln auf ein Backpapier stellen und trocknen lassen

(Videoquelle: RTL.de Hyazinthen in Szene gesetzt"Do it Yourself" ist im Trend, und gerade zu Anlässen wie Ostern oder auch der Start einer neuen Jahreszeit lassen die Bastler ihren kreativen Ideen freien Lauf. Auch unsere Reporterin Annabelle Wohlrath wollte mal was Neues ausprobieren. Wie viel Spaß sie daran hatte, Hyazinthen frühlingshaft in Szene zu setzen und wie die auch ohne Wasser wochenlang frisch bleiben – im Video!Hyazinthen in Wachs - so einfach geht's:Das brauchen Sie für die Frühlingsdeko:So entstehen die dekorativen Blumen, die man nicht gießen muss: