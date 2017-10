Alufolie kommt im Haushalt bei vielen Gelegenheiten zum Einsatz. Lebensmittel werden in der glänzenden Folie verpackt oder gegrillt. Die Verpackung sorgt allerdings häufig für Frust beim Abrollen und Abreißen. Doch es gibt einen einfachen Trick: Um die Folie besser abrollen zu können, hat die Verpackung eindrückbare Laschen an beiden Enden. Die Laschen fixieren die Rolle mit der Alufolie in der Verpackung. Und dann funktioniert auch das Abrollen und Abreißen der Folie einwandfrei.