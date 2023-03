Sehen Sie im Video: Im Nu den Kleiderschrank ausmisten – Aufräum-Expertin teilt 3-Sekunden-Regel









Kayleen arbeitet seit Jahren als Professional Organizer: Auf Social Media hat sie allerlei Tipps parat, um das Chaos in Kleiderschrank und Co. zu bewältigen. Eine ihrer Regeln, so Kayleen, dauert lediglich drei Sekunden und wird Ihnen helfen, eine "schnelle und sichere Entscheidungen" zu treffen, wenn Sie Ihre Sachen entrümpeln. Das Video geht viral und hat bereits über 500.000 Aufrufe. Als Beispiel nimmt Kayleen einen Stapel Jeans. Sie sagt: "Alles, was ich von Ihnen will, ist, dass Sie bei jedem Paar eine Entscheidung treffen". Und weiter: "Entweder Sie sagen Ja, dann behalten Sie sie, oder Nein, dann geht sie weg. Aber wenn Sie länger als drei Sekunden zögern, behalten Sie sie automatisch." Gegenüber der „New York Post" gibt Kayleen an, dass man die Aktion in einer zweiten Runde wiederholen kann, wenn man das Gefühl hat, nicht genug loszuwerden. Weiter sagt sie: "Bei dieser Technik geht es darum, eine positive Erfahrung zu schaffen und das Vertrauen in die eigene Entscheidungsfindung zu stärken." Viele ihrer Follower berichten, dass Kayleens „Drei-Sekunden-Regel" bei ihnen bereits erfolgreich funktioniert hat.

