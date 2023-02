Sehen Sie im Video: Hier ist logisches Denken gefragt –können Sie dieses Apfel-Rätsel lösen?













Wir haben das Jahr 1198. Ein Zauberer hat einen Ritter in seiner Burg eingesperrt.

Der Zauberer sagt zu dem Ritter, er lasse ihn frei, wenn er einen Test bestehe.

Er verbindet dem Ritter die Augen und gibt ihm zwei rote und zwei grüne Äpfel. Wenn es der Ritter schafft genau einen roten und einen grünen Apfel zu essen, kommt dieser frei. Ansonsten muss er lebenslang in seiner Burg bleiben.

Das ist einfach, sagt der Ritter.

Wie will er vorgehen?

Die Lösung: Der Ritter isst von jedem Apfel die Hälfte, damit geht er sicher, dass er am Ende je zwei halbe rote und zwei halbe grüne gegessen hat.

