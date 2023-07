Abgeschnittene Näschen und Wunden bis auf die Knochen: Was Gärten für Igel so gefährlich macht

von Martin Schlak Wenn Igel im Garten mit Mährobotern kollidieren, kann das bei den Tieren zu schweren Verletzungen führen. Naturschützer wie Antje Fabrizius-Voigt pflegen sie wieder gesund. Ein Ortsbesuch.

Als Wanda an einem Tag im Oktober nach Amelinghausen in Niedersachsen kam, schwebte sie zwischen Leben und Tod. Ihr Schädel war skalpiert, eine tiefe Wunde klaffte in ihrem Kopf. Ein Mann hatte den Igel in einem Schrebergarten gefunden, sich sofort ins Auto gesetzt und war die 20 Kilometer von Lüneburg aus hergefahren. Antje Fabrizius-Voigt wartete schon. Sie legte den Igel auf den Untersuchungstisch, einen umfunktionierten Schreibsekretär, und behandelte die Wunde mit einer Speziallösung. Dann zog Wanda in ihr neues Zuhause ein.