von Helmut Broeg Forschern ist die Organtransplantation zwischen Schweinen und Affen gelungen. Das wird den Mangel an Spenderorganen für den Menschen nicht beheben. Es fehlt am politischen Willen und der Bereitschaft jedes einzelnen Bürgers.

Es ist ein Wunder: Jedes Mal, wenn ich die mittlerweile 13-jährige Lilly sehe, freue ich mich für sie, dass sie so fröhlich ist. Sie macht, was ein Teenager tun muss, wächst unglaublich schnell in die Höhe, reibt sich an dem, was Mama und Papa sagen, reitet für ihr Leben gern und trifft sich mit Freundinnen.

Vor allem freue ich mich, dass die Tochter meines besten Freundes überhaupt noch am Leben ist.