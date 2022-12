von Helmut Broeg Verzweifelt versuchen Eltern derzeit, noch irgendwo Fiebermedikamente für ihre Kinder aufzutreiben. Die Kinderärztin Charlotte Schulz erklärt, warum es meistens auch ohne geht und warum Fieber eigentlich ein gutes Zeichen ist.

Charlotte Schulz ist Kinderärztin und Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Hamburg. Gemeinsam mit Kollegen führt sie eine Praxis.

Frau Schulz, viele Eltern versuchen derzeit verzweifelt, Fiebermedikamente zu bekommen. Zum Teil fahren sie sogar ins Ausland, um dort die Medikamente zu bekommen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat ein Sofortprogramm angekündigt, um die Verfügbarkeit zu verbessern. Wie dramatisch ist die Lage aus Ihrer Sicht?

Die Lage ist in der Tat sehr schwierig. Um ein geeignetes Medikament gegen Fieber zu bekommen, müssen Eltern zurzeit zahlreiche Apotheken abklappern, häufig ohne Erfolg. Grundsätzlich sollten Eltern aber keine Angst haben, wenn ihr Kind fiebert.

Warum?

Fieber ist der Ausdruck eines funktionierenden Immunsystems. Der Körper setzt sich mit einem Erreger beziehungsweise mit einer Infektion auseinander. Im Rahmen dieser Reaktion setzt der Körper Botenstoffe frei, die an zentraler Stelle dafür sorgen, dass ein neuer Sollwert für die Körpertemperatur festgelegt wird. Fieber ist Teil der unspezifischen Immunantwort, da die Aktivität vieler Immunzellen bei höheren Temperaturen gesteigert ist. Des Weiteren wird das Wachstum vieler Erreger gehemmt.

Bei Fieber ist die Temperatur auf dem Thermometer zweitrangig

Was raten Sie Eltern, deren Kind stark fiebert?

Zunächst einmal sage ich ihnen, dass sie sich immer nach dem Allgemeinzustand des Kindes während einer Erkrankung richten sollen, die Temperatur auf dem Thermometer ist da zweitrangig. Es gibt Kinder, die fiebern bei jedem Erkältungsinfekt sehr stark, aber es geht ihnen dabei grundsätzlich gut. Sie können noch spielen, essen und trinken wie sonst auch. Dann muss man die Körpertemperatur überhaupt nicht senken.

Und wenn nicht?

Ist das Kind bei hohem Fieber total schlapp, schläft es nur noch, isst und trinkt nicht mehr, dann macht es Sinn, ihm ein fiebersenkendes Medikament zu geben. Das führt in der Regel dazu, dass sich die Kinder für eine gewisse Zeit deutlich besser fühlen und dann auch wieder in der Lage sind, ausreichend zu trinken, vielleicht sogar etwas zu essen.

Wie sollten Eltern solche Medikamente dann einsetzen?

Unser Credo bezüglich der Fiebermedikamente lautet: so viel wie nötig, so wenig wie möglich! Außerdem sollten die Eltern versuchen, bewährte Hausmittel wie zum Beispiel kühle Umschläge anzuwenden. Da die Körpertemperatur tagsüber ohnehin meist niedriger ist als abends, kann man häufig tagsüber auf die Medikamente verzichten. Bei Bedarf können die Kinder dann vor dem Einschlafen einen Fiebersaft oder ein Fieberzäpfchen bekommen, da viele Kinder bei hohem Fieber sehr schlecht schlafen, manchmal sogar fantasieren.

Fiebersenkende Säfte für Kinder sind derzeit Mangelware in Deutschland. Viele Eltern versuchen daher, die Medikamente im Ausland einzukaufen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat angekündigt, die festgelegten Preise für fiebersenkende Arzneimittel anzuheben. Das soll den Verkauf in Deutschland für Hersteller attraktiver machen © IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Schadet es der Immunabwehr, wenn die Temperatur immer wieder künstlich abgesenkt wird?

Das verlängert die Infektionsdauer nicht, denn die Medikamente wirken immer nur eine begrenzte Zeit und danach steigt das Fieber ohnehin wieder an. Der Körper produziert ja weiterhin die entsprechenden Botenstoffe, die zentral die Körpertemperatur regeln. Dennoch ist eine dauerhafte Gabe von Fiebersenkern nicht sinnvoll.

Warum?

Diese Medikamente haben ja auch Nebenwirkungen und dabei spielt ganz besonders die insgesamt eingenommene Menge eines Präparates eine Rolle. Bei einer Influenza-Infektion können Kinder beispielsweise bis zu sieben Tage lang immer wieder sehr hoch fiebern. Da kann man nicht ununterbrochen alle sechs Stunden Fiebermedikamente geben. Idealerweise sollten Eltern in einem solchen Fall zumindest regelmäßig zwischen den Wirkstoffen Paracetamol und Ibuprofen abwechseln, damit die verabreichte Gesamtmenge des jeweiligen Wirkstoffes nicht so hoch ist.

Es gibt Kinder, die jedes Mal Fieber über 40 Grad haben.

Es gibt also nicht die eine Anleitung für alle fiebernden Kinder?

Nein, Kinder reagieren sehr verschieden. Es gibt Kinder, deren Temperatur bei Infekten ganz selten über 38 oder 38,5 Grad steigt und es gibt Kinder, die jedes Mal Fieber über 40 Grad haben.

Manche Kinder entwickeln Fieberkrämpfe, wie bedrohlich sind diese?

Fieberkrämpfe bei Kleinkindern sind für Eltern ein wirklich schlimmes Erlebnis. Dennoch gelten sie unter bestimmten Kriterien als harmloses Ereignis von wenigen Sekunden Dauer und hinterlassen keine Folgeschäden. Fieberkrämpfe entstehen meist im Fieberanstieg und lassen sich auch nicht durch permanentes medikamentöses Fiebersenken verhindern. Insofern versuchen wir die Eltern zu beruhigen und von der Verantwortung zu entlasten, dass sie einen Fieberkrampf verhindern müssten oder könnten.

Bleibt jemand, der als Kind hohes Fieber bekommt, auch als Erwachsener empfänglich dafür?

Nein, das Immunsystem baut sich bei Kindern ja erst auf. Erwachsene bekommen viel seltener hohes Fieber.

Gingen Eltern früher entspannter mit dem Thema Fieber um?

Vermutlich ja. Viele Eltern sind heutzutage durch die vielen Informationen, die sie rund um Uhr im Internet bekommen können, maximal verunsichert. Sie haben oft das schlimmste Szenario vor Augen, das sie im Netz finden. Es fehlt heute auch zunehmend das System der Großfamilie, indem beispielsweise Großeltern den jungen Eltern mit ihrer Erfahrung zur Seite stehen und zu durchaus bewährten Hausmitteln wie kühlen Wadenwickeln oder Tees raten.

Warum sollten Eltern entspannter damit umgehen, wenn ihr Kind fiebert?

Wir versuchen in der Praxis mit den Eltern gemeinsam die Infekte zu meistern und sie so zu beraten, dass sie mit der Zeit im Umgang mit fieberhaften Infekten selbständig umgehen können. Dabei ist die Einschätzung, ob es sich um eine banale Erkältung oder doch möglicherweise um eine ernsthaftere Erkrankung handelt, sehr wichtig. Das ist etwas, wofür die Eltern mit der Zeit ein gutes Gespür entwickeln. Letztendlich können wir zwar nicht jeden Schnupfen in der Praxis behandeln, schauen aber lieber einmal zu viel, als zu wenig auf die Kinder.