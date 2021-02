Ein geheimer Code auf dem Mars? Im Mars-Rover Perserverance haben die Wissenschaftler der Nasa eine geheime Botschaft mitgesendet – und zwar im Fallschirm des Geräts.Schon bei der Pressekonferenz zur Landung der Mars-2020-Raumsonde gibt sich der leitende System-Ingenieur der Mission, Allan Chen, geheimnisvoll:„Wir hoffen, dass unser technisches Streben andere inspirieren kann. Manchmal hinterlassen wir Botschaften auf unseren Werken, damit sie andere finden – wir laden alle ein, sich auf die Suche zu machen und uns das Ergebnis zu zeigen.“Und die Resultate ließen nicht lange auf sich warten: In wenigen Stunden hatten Internet-Nutzer die Nachricht entdeckt und dechiffriert. Der Fallschirm des Rovers besteht aus roten und weißen Winkeln, die sich in einen binären Computer Code übersetzen lassen. Die Nachricht lautet:„Dare mighty things!“ zu Deutsch, „Wagt allmächtige Dinge!“ – und zeigt die GPS-Daten eines Ortes.Der Satz ist das Motto von Nasa’s Jet Propulsion Laboratory (JPL), dem Ort an dem die Sonde gebaut wurde – die GPS-Daten geben das JPL-Hauptquartier in Pasadena, Kalifornien an.Adam Steltzner, Chef-Ingenieur der NASA „Perserverance“, zollt den Decodern Respekt:„Es sieht so aus, als ob das Internet den Code in etwa 6 Stunden geknackt hat! Oh, Internet gibt es etwas, das du nicht tun kannst?“Es ist nicht die einzige geheime Botschaft, die Nasa-Ingenieure auf den Mars geschmuggelt haben: Auch der Rover Curiosity hinterlässt dort Spuren mit einer Nachricht. In seinen Rädern sind kleine Löcher, die im Morse Code die Buchstaben JPL auf dem Boden des roten Planten hinterlassen – überall dort, wo die Sonde entlang fährt.Auch zum Thema: Die spektakulären Bilder zeigen die Absetzung des Mars-Rovers Perseverance.