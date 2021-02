Nach einem monatelangen Flug erreicht die Raumsonde mit dem Nasa-Rover Perseverance an Bord den Mars. Verfolgen Sie hier das Ereignis im Livestream.

Mikrofone, Hubschrauber und Superlative: Perseverance sei der größte, schwerste, sauberste und technisch ausgefeilteste sechsrädrige Geologe, der je in den Weltraum befördert wurde, heißt es von der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Rund sechs Monate nach dem Start des Roboters vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im Juli 2020 soll Perseverance am Abend auf dem Mars ankommen - nur rund eine Woche nachdem kurz hintereinander Raumsonden erst aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und dann aus China in die Umlaufbahn des Planeten eingeschwenkt waren.

Die Landung von Perseverance (auf Deutsch: Ausdauer oder Beharrlichkeit) in einem bislang noch nie vor Ort untersuchten ausgetrockneten See namens Jezero-Krater ist aber schon gleich die erste große Herausforderung. "Lassen Sie sich von niemandem etwas anderes erzählen: Auf dem Mars zu landen, ist schwer", sagt Missionschef John McNamee. "Aber die Frauen und Männer in diesem Team sind die besten auf der Welt, bei dem, was sie machen. Wenn unser Raumschiff mit ungefähr dreieinhalb Meilen pro Sekunde (gut 20.000 Kilometer pro Stunde) die Mars-Atmosphäre erreicht, werden wir bereit sein."

Perseverance-Rover: Essenz aus allen Mars-Missionen der Nasa

Perseverance sei aus den gesammelten Erfahrungen und dem Wissensschatz aller bisherigen Mars-Missionen entstanden, sagt Nasa-Manager Thomas Zurbuchen. "Der Rover hat die Möglichkeit, nicht nur unser Wissen über den Roten Planeten zu vergrößern, sondern auch eine der wichtigsten und aufregendsten Fragen der Menschheit über den Ursprung des Lebens auf der Erde und auf anderen Planeten zu untersuchen." Der Roboter soll auf dem Mars nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens suchen sowie das Klima und die Geologie des Planeten erforschen und Proben von Steinen und Staub nehmen.

Der rund 2,5 Milliarden Dollar (etwa 2,2 Milliarden Euro) teure, rund 1000 Kilogramm schwere und drei Meter lange Rover von der Größe eines Kleinwagens hat an Bord unter anderem 7 wissenschaftliche Instrumente, 23 Kameras, einen Laser - und zahlreiche Nasa-Premieren: Erstmals werden mit Perseverance Mikrofone auf den Mars geschickt, erstmals ein kleiner Hubschrauber - und erstmals sollen in einer gemeinsam mit der Europäischen Raumfahrt Agentur Esa entwickelten Mission Proben vom Mars zurück zur Erde gebracht werden - das aber wohl erst 2031.

Erstmals fliegen und hören

Der Hubschrauber namens Ingenuity (auf Deutsch etwa: Einfallsreichtum) sorgte unter Wissenschaftlern, Weltraum- und Technik-Fans bereits für viel Vorfreude - denn damit soll zum ersten Mal versucht werden, auf einem anderen Planeten eine Art Helikopter zu starten. Der kleine Helikopter soll beweisen, dass Fliegen auf dem Mars möglich ist.

Seine Mikrofone hat Perseverance schon auf dem Flug zum Mars eingesetzt - und ein gleichförmiges, leicht metallenes Rauschen aufgenommen und veröffentlicht. Bei der Landung und beim Rollen über den Planeten soll noch mehr Sound aufgenommen werden. "Wieviel wissenschaftliche Daten wir alleine mit einem simplen Mikrofon bekommen können, ist erstaunlich", sagt Nasa-Forscher Baptiste Chide. Wegen der dünneren Atmosphäre auf dem Mars, würden sich wohl aber auch die Geräusche anders anhören. "Es wird so sein, als ob man durch eine Mauer hindurch lauscht."