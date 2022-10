Eicheln, Bucheckern und Kastanien: Warum die Bäume dieses Jahr so viele Früchte produzieren

von Helmut Broeg Unten den Sohlen von Spaziergängern knacken auf Schritt und Tritt Bucheckern und Eicheln, und riesige Kastanien kullern durch die Gegend. Ist das noch normal oder ist die enorme Fülle der Natur womöglich ein böses Omen?

"So viele wie in diesem Jahr waren es noch nie": Mein bester Freund ist stolzer Besitzer eines ausgewachsenen Walnussbaumes in einem Vorort von Hamburg und kommt gar nicht hinterher mit Einsammeln und Verarbeiten der Nüsse. Zum Trocknen bedecken sie einen ganzen Quadratmeter Flur des Einfamilienhauses. Mehr als 20 Kartons haben er und seine Frau schon mit den Nüssen befüllt und aufgestapelt. Jeder, der zu Besuch kommt, bekommt eine volle Papiertüte mit auf den Nachhauseweg.