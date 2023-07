Gleich zwei Unechte Karettschildkröten legten vor kurzem ihre Eier auf Mallorcas Stränden ab. 45 bis 60 Tage wird es etwas dauern, bis der warme Sand die Eier ausbrütet und die Schildkrötenbabys an die Oberfläche kommen

von Helmut Broeg Erstmals haben Meeresschildkröten ihre Eier an Mallorcas Stränden vergraben. Nun warten Biologen darauf, dass die Schildkrötenbabys schlüpfen – auch Urlauber können dabei sein.

Erstmals hat eine Meeresschildkröte an einem Strand auf Mallorca Eier abgelegt. Ein Strandbesucher hatte das Gelege Anfang Juni am Can Pere Antoni, dem Stadtstrand der Inselhauptstadt Palma, entdeckt. Bislang waren solche Gelege nur auf den beiden Schwesterinseln Menorca und Ibiza bekannt. "Das Außergewöhnliche daran ist, dass Schildkrötenweibchen normalerweise zu ihrem Geburtsort zurückkehren, um Eier abzulegen – und zwar ihr ganzes Leben lang. Bislang wurde jedoch noch nie ein Nistversuch einer Meeresschildkröte auf Mallorca verzeichnet", sagt Xisca Pujol, Umweltexpertin bei Coral World International.