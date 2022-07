Es ist ein Spektakel, das jeden Sommer viele Walbeobachter in die Hudson Bay in Kanada zieht. Zehntausende Belugas strömen aus ihren Wintergründen im Norden in die nun eisfreie Bucht, um in den besser geschützten Gewässern ihre Jungtiere großzuziehen.Die Naturschutzorganisation Polar Bears International überträgt zusammen mit dem Videodienst „explore“ Livebilder von der Ankunft der Tiere auf Youtube. Auf dem Channel kann man sich mehrere Stunden Material von der diesjährigen Wanderung der Beluga-Wale anschauen.Stolze 55.000 Belugas machen sich nach Angaben der Non-Profit-Organisation „Oceans North“ jedes Jahr zu den Mündungen des Churchill, Seal und Nelson River auf. Hier sind sie und ihr Nachwuchs vor Orcas und anderen Angreifern geschützt. Forscher vermuten außerdem, dass der niedrigere Salzgehalt des Wassers in der Bucht und den Mündungen ideal für die Häutung der Tiere sei und auch für die Versorgung der Jungtiere bessere Bedingungen schaffe als das salzhaltigere Wasser des Nordpolarmeeres. Außerdem gibt es in den Gewässern der Hudson Bay viele Fischarten, die auf dem Speiseplan der Wale stehen.Aufgenommen wurden die beeindruckenden Videos der Livecam an Bord des Forschungsboots „Delphi“, einem Boot von Polar Bears International. Die Kameras zeichnen sowohl Unterwasser als auch vom Deck des Schiffes auf. Jedes Jahr veröffentlichen die Naturschützer die Aufnahmen für das Citizen Science Projekt “Beluga Bits”. Dabei können die Zuschauer Wissenschaftlern helfen, die Tiere auf dem Videomaterial zu identifizieren und zu klassifizieren – und damit die Entwicklung der Walpopulation zu verfolgen. Auf der Webseite Zooniverse.org kann jeder bei der Bestimmung der Belugas in der Hudson Bay mitmachen.Quellen: Polar Bears International