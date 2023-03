von Wiebke Tomescheit Er wollte nur einem Verwandten helfen, der ein Maschinenteil auf dem Feld verloren hatte – doch Michał Łotys fand mit seinem Metalldetektor etwas sehr viel Spannenderes.

Michał Łotys, ein Mann aus Polen, hatte sich gerade einen Metalldetektor gekauft – da gab es auch schon einen ersten Einsatz für das Gerät. Ein Verwandter hatte ein Teil einer landwirtschaftlichen Maschine auf seinem Acker verloren und bat ihn, mit dem Detektor danach zu suchen. Da ließ sich Michał nicht zweimal bitten und eilte zu Hilfe, auch um so sein neues Gerät ausprobieren zu können.

Mit dem Metalldetektor schritt er also das Feld bei Zaniówka ab, das zum Hof seines Verwandten gehörte. Zuerst erfolglos – doch dann gab das Gerät ein Signal aus. Michał Łotys durchsuchte die Erde an der angezeigten Stelle. Aber sein Verwandter wurde enttäuscht: Das vermisste Maschinenteil fand sich hier nicht. Dafür etwas völlig anderes, das für jeden anderen sehr viel spannender sein dürfte. Michał fand einen zerbrochenen Krug in der Erde, der bis oben hin voll mit augenscheinlich sehr alten Münzen war.

Archäologie: Münzschatz auf Acker entdeckt

Der Mann tat sofort das Richtige und kontaktierte den örtlichen Denkmalpfleger, der mit Unterstützung durch Archäologen den Schatz hob und begutachtete. Die Experten stellten fest, dass das Geld einst in ein Tuch eingewickelt und dann in dem Krug versteckt worden war. Es handelte sich um rund 1000 Münzen, vor allem litauische Kronen und Schillinge, die wohl mindestens 400 Jahre alt sind – also etwa 1620 versteckt wurden. Wer auch immer diesen Schatz einst verborgen hatte, war offensichtlich nicht dazu gekommen, ihn je wieder auszugraben oder seinen Angehörigen davon zu erzählen.

Nach einer genauen Untersuchung soll der Münzschatz bald für alle Bewohner der Region im Museum für Süd-Podlachien in der Stadt Biała Podlaska zu sehen sein. Und das nur, weil ein Mann einem Verwandten helfen wollte, und dann nach dem aufregenden Fund nicht eigennützig handelte, sondern das Richtige tat.

