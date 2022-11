Sehen Sie im Video: Nachhaltig Tanzen – Nachtclub heizt Räume mit Hilfe der Gäste.









STORY: Dass es auf der Tanzfläche im Club oder der Diskothek heiß hergehen kann, ist bekannt. Und zwar nicht nur tänzerisch, sondern auch energetisch: Hunderte Watt an Abwärme kann ein einzelner Körper an einem Tanzabend generieren. Wärme, die aus einem vollen Raum rausgeleitet werden muss, und dann üblicherweise ungenutzt entweicht. Dieser Club im schottischen Glasgow will das ändern. Eine Anlage sammelt die aufsteigende Wärme der Tanzenden, speichert sie, und gibt sie später wieder ab, wenn diese oder andere Räumlichkeiten geheizt werden müssen. Das thermische Heiz- und Kühlsystem speichert die Energie über 12 Bohrlöcher 200 Meter tief im felsigen Untergrund. Abgerufen werden kann sie dort wieder am nächsten Tag, im nächsten Monat oder im nächsten Jahr. Geholfen bei der Entwicklung des Systems hat Geothermiegeologe David Walls. "Viele Nachtclubs verwenden derzeit Klimaanlagen, um die Wärme aufzufangen und von der Tanzfläche wegzuleiten. Und wenn sie etwas zu heizen haben, schalten sie den Gasbrenner ein. Und genau das haben wir hier abgefangen." Das BodyHeat genannte System ist in mehreren Bereichen des Veranstaltungsortes installiert und ermöglicht es, die bisherige Gasheizung dauerhaft abzuschalten.

