von Wiebke Tomescheit Ein Fund, der Geschichtsfans glücklich macht: Im britischen Nottinghamshire wurden historische Dokumente entdeckt, die viel über die Geschichte einer Ortschaft zu Zeiten von Henry XIII. erzählen.

Was für ein Überraschungsfund! Geschichtsinteressierte aus dem britischen Nottinghamshire untersuchen derzeit Hunderte von "verblüffenden" Dokumenten, die in einer jahrhundertelang verborgenen Truhe gefunden wurden. Die in Latein und Englisch verfassten historischen Unterlagen wurden in einer versteckten Kiste im Nebengebäude eines alten Farmhauses in Upper Broughton entdeckt.

Die Dokumente aus Pergament und Vellum (sehr feines Material aus der Haut von Lämmern oder Kälbern) stammen aus dem 16. Jahrhundert und enthalten Einzelheiten zu Namen und Berufen der damaligen Einwohner, sowie Titel und Testamente aus der Regierungszeit von Henry VIII. An deren Übersetzung in modernes Englsich wird derzeit gearbeitet.

Historische Unterlagen in Kiste gefunden

Die "Upper Broughton History Group", ein Geschichtsverein aus Anwohnern, beschrieb den Fund der Truhe als "unglaublich“ und sagte, die Dokumente seien in "enorm gutem" Zustand. Rosemary Russell, Co-Vorsitzende der Gruppe, sagte, die Dokumente seien vom örtlichen Landwirt Nick Connors gefunden und dem Verein gespendet worden. Dessen Vater habe die Farm, auf der sie lagerten, einst gekauft.

Russell sagte, die Truhe enthielt etwa 250 Dokumente, in sieben Bündeln, eingewickelt in braunes Papier. "Wenn Sie mit dem Rücken zu unserer Kirche stehen und dort einen Blick auf die Grabsteine ​​vor sich werfen, stehen die Namen auf diesen Steinen in diesen Dokumenten“, sagt sie. "Es sind Menschen, die in früheren Generationen hier gelebt haben, und wir kennen nur einen Bruchteil ihrer Geschichten.“

Dokumente werden abfotografiert und übersetzt

Mitglieder fotografieren die Unterlagen ab und protokollieren die Informationen, bevor sie demnächst archiviert werden, um Menschen bei der Erforschung der Familiengeschichte zu helfen. Der Ortsrat von Rushcliffe Borough hat einen Zuschuss zur Finanzierung der Vereinsarbeit bereitgestellt. Tina Combellack, Ortsrätin des Dorfes, sagte: "Das war ein erstaunlicher Fund und die Dorfbewohner haben so hart daran gearbeitet, herauszufinden, um was für Dokumente es sich handelt und wie weit sie zurückreichen.“

