1. Dass Frauen sich selbst befriedigen, ist nicht in allen Ländern normal.



In Russland geben nur 32 Prozent der Frauen an, dass sie bereits masturbiert haben. In China sind es gerade einmal 10 Prozent. Zum Vergleich: In Schweden sind es 85 Prozent. In Großbritannien: 71 Prozent.



2. Im Kinsey-Report, den der US-Sexualforscher Alfred Kinsey 1948 und 1952 durchführte, sagten 45 Prozent der Frauen, die sich selbst befriedigten, dass sie innerhalb von 3 Minuten einen Orgasmus erreichen können.

Kinsey-Report





3. Wie man sich als Teenager befriedigt, prägt das Masturbationsverhalten ein Leben lang. Das fanden finnische Forscher durch mehrere nationale Umfragen heraus. Menschen in einer Alterskohorte änderten ihr Praktiken im Laufe ihres Lebens kaum.



4. Die Ejakulation, die bei der Selbstbefriedigung entsteht, enthält weniger Samen als die Ejakulation beim Geschlechtsverkehr mit einem Partner.

5. 1712 brachte ein Pseudowissenschaftler die Onanie in Verruf. Zur zeit Queen Annes wurde das Pamphlet "Onania" verbreitet. Darin wurde Selbstbefriedigung mit diversen Krankheiten verbunden. Erst Freud half, ihren Ruf wieder zu verbessern. Er beschrieb sie als wichtiges menschliches Entwicklungsstadium.

6. In manchen Ländern ist Selbstbefriedigung noch heute tabu. In Indonesien liegt die Strafe dafür bei 32 Monaten im Gefängnis.

