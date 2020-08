Wie ist das mit der Steuer mit Auslandswohnsitz?

Es wurde in der Presse über einen Prinzen berichtet der zur Hälfte in Deutschland und USA wohnt, wobei er peinlich darauf achtet, dass er ein paar Tage länger in den USA ist, weil er dort versteuert werden möchte. Er meinte, es gibt weltweit die 183 Tage Regelung, wer länger als 183 in dem Land wohnt ist dort auch steuerpflichtig. Wir haben bei einer Grillrunde darüber spekuliert was wäre, wenn jemand in drei verschiedenen Ländern lebt, dort erreicht er dann rechnerisch nur 121 Tage, in welchen Land ist er dann steuerpflichtig, oder ist er dann nicht mehr steuerpflichtig, weil er die Bedingung 183 Tage nicht erfüllt?