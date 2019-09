Die junge Frau lehnt lässig an einem Geländer, in einer selbstbewussten Pose, wie sie Frauen im 19. Jahrhundert auf Fotos eigentlich nie einnahmen. Die muskulösen Arme vom Körper abgespreizt, der Kopf stolz zurückgeworfen, der Blick trotzig. Die Schleife im Haar, das kurze Rüschenröckchen wirken seltsam fehl am Platz. Zu sehen ist auf diesem Foto von ca. 1860 die Kunstreiterin Ella Zoyara. Doch die wagemutige Artistin hatte ein Geheimnis. Ella war ein Mann.

Die Akrobatin war keine biologische Frau

Viele Details aus dem Leben dieses ungewöhnlichen Artisten sind unbekannt. Vermutlich lautet sein echter Name aber Samuel Omer Kingsley, er wurde entweder 1839 oder 1840 nahe St. Louis in Missouri geboren. Als Junge von sechs oder sieben Jahren soll er von zu Hause ausgerissen sein und beim Zirkusdirektor Spencer Q. Stokes um eine Anstellung gebeten haben. Kingsley war ein begabter Reiter und schien keine Angst zu kennen – also nahm Stokes ihn unter seine Fittiche. Allerdings, glaubt man den späteren Berichten, unter einer Bedingung: Weil er der Meinung war, dass eine waghalsige Kunstreiterin mehr Aufsehen erregen würde als ein Kunstreiter, sollte sein Schützling schwören, von nun an nur noch als Frau in der Öffentlichkeit aufzutreten. Einen gewissen Erfolg hatte er zuvor bereits mit einem anderen jungen Mann names Leon gehabt, über den weiter allerdings nichts bekannt ist.

Diese Version der Geschichte ist nicht abwegig, da in den 1860er Jahren nur wenige Frauen freiwillig eine Karriere im Zirkus anstrebten – das galt als moralisch fragwürdig. Es ist also offen, ob sich Samuel Omer Kingsley als Frau gefühlt hat, oder die Rolle der Miss Ella lediglich als seinen Beruf ansah. Für Letzteres spräche, dass er später auch gelegentlich als Mann in der Manege auftrat. Natürlich ist es trotzdem möglich, dass der Rollenwechsel vielleicht ein inneres Bedürfnis des jungen Kingsley war. Wirklich wissen werden wir das wohl nie. Klar ist jedoch, dass er unter seinem Pseudonym "Miss Ella Zoyara" als weibliche Artistin völlig zu überzeugen wusste.

Ella täuschte viele Zuschauer erfolgreich

1851, als Kingsley etwa elf Jahre alt war, trat er mit dem Zirkus erstmals in Europa auf. Sein Beruf würde ihn um die ganze Welt führen – viel weiter, als der Durchschnittsmensch dieser Epoche, selbst Reiche und Adlige, jemals reisen würde. Er wurde in Deutschland und Großbritannien gefeiert, in den USA, in Südamerika, in Russland und Australien. Dort widmete ihm der Autor William Walker alias Tom Cringle 1866 sogar einen schwärmerischen Aufsatz: "Die wunderschöne Ella Zoyara – die Elfe des magischen Runds". Daraus geht hervor, dass man in Australien zu diesem Zeitpunkt noch nicht den Hauch einer Ahnung hatte, dass Miss Ella keine biologische Frau war.

Wie Walker die Artistin beschreibt, wirkt seltsam unpassend – er spricht von einer sanften, elfenhaften jungen Frau – doch in seiner Rolle als Miss Ella versuchte der waghalsige Kunstreiter Kingsley keinesfalls, zart und zurückhaltend aufzutreten, wie es von der idealen Frau seinerzeit erwartet wurde. Seine Vision einer Zirkusartistin war stark und unabhängig. Miss Ella schämte sich weder ihrer Muskeln noch ihres Könnens. Je älter und erwachsener Kingsley wurde, desto maskuliner wurde auch sein Äußeres – das Gesicht kantig, die Schultern kräftig, die Taille breiter. Für ihn war das jedoch kein Grund, seine Identität aufzugeben.

Keine zarte Frau, sondern eine starke Frau

Und es funktionierte. Gerade wegen seines ungewöhnlichen Auftretens gewann Miss Ella unzählige Fans auf der ganzen Welt. Auch in Deutschland, wo sie erstmals 1854 in Berlin zu sehen war, entbrannte sofort ein echter Kult um die mutige Artistin. "Es entsteht eine regelrechte Miss-Ella-Mode. Miss Ellas Frisur wird imitiert, ihre Art die Locken zu legen übernommen. Man trägt die Taille mit einem Posamenten-Besatz verziert als 'Ella-Taille', kauft Ella-Kämme, Ella-Fächer, Ella-Taschen und Ella-Bijouterieschmuck", zitiert Autorin Stephanie Haerdle in ihrem Buch "Keine Angst haben, das ist unser Beruf – Kunstreiterinnen, Dompteusen und andere Zirkusartistinnen" Zeitgenossen.

1910 erinnerte man sich an Miss Ella so: "Wer hat nicht von jenem Miss-Ella-Rummel gehört, deren klangvoller Name Anfang der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts Europa durchbrauste, von dem Tamtam jener geheimnisvollen Ella Zoraya, die plötzlich als blutjunge, doch furiose Reiterin vor dem Publikum stand, die [...] geradezu einen Taumel der Begeisterung entfachte?"

Interessant ist, dass in Deutschland bereits 1860 mehr über die wahre Identität von Kingsley bekannt gewesen zu sein scheint. Im Magazin "Theater-Plaudereien" schrieb nämlich damals ein Autor, der ganz offensichtlich kein Zirkus-Fan war, über "Mr. Olmer Stokes, der als Miss Ella alle Welt entzückte, und dann plötzlich ein starkknochiger Junge geworden ist". Mit dem Namen lag er nur leicht daneben. Und tatsächlich wurde Kingsley in jenem Jahr wohl nach seinem Debüt in New York von zwei Journalisten geoutet. Inwiefern sich diese Enthüllung herumsprach, oder wie ernst die breite Öffentlichkeit sie nahm, bleibt offen.

Vielleicht wollten die Menschen ihr glauben

Sie verhinderte in jedem Fall nicht, dass sich immer wieder Männer in die wilde Artistin verliebten. Auch solche von Rang und Namen. So soll etwa Viktor Emanuel II., der König von Sardinien, ein glühender Verehrer Miss Ellas gewesen sein. Obwohl sie ihn – aus Gründen – abblitzen ließ, schenkte der Adlige ihr ein edles Pferd als Zeichen seiner Zuneigung. Den Hengst musste Kingsley allerdings später in Spanien wieder verkaufen, da er sich in Geldnot befand. Auch ein russischer Graf soll Miss Ella Zoyara verfallen gewesen sein. Und als der maskuline Zirkusreiterin während seiner Asien-Tournee um 1867 in Manila auftrat, verliebte sich ein dort ansässiger spanischer General in sie.

Das hatte unangenehme Konsequenzen für Kingsley: Zwei befreundete Soldaten hatten Gerüchte um Kingsleys wahres Geschlecht gehört und erzählten dem General davon. Der wollte das nicht glauben. Seine beiden Freunde schnappten sich daraufhin nach einer Vorstellung Kingsley aus dem Hinterhalt und wollten vor dem verliebten General dessen Rock lüften. Sie kamen nicht so weit, da sie vorher von Kingsleys erbostem Manager, John Wilson, ausgeknockt wurden. Sowohl Kingsley als auch Wilson brachte das Handgemenge einige Tage im Gefängnis ein – wo dann natürlich auch bekannt wurde, welches biologische Geschlecht Miss Ella wirklich hatte.

Ella Zoyara war verheiratet – mit einer Frau

Was niemand wusste: Unter seinem Geburtsnamen hatte Samuel Omer Kingsley längst geheiratet – still und heimlich. Und zwar eine Kollegin aus dem Zirkus, die Kunstreiterin Sallie Stickney. Von 1861 bis 1869 waren sie ein Paar, dann ließ Kingsley sich scheiden und heiratete erneut – der Name seiner zweiten Frau ist nicht überliefert.

Nach dem Vorfall in Manila war allgemein bekannt geworden, dass Miss Ella die Welt getäuscht hatte. Das hieß aber nicht, dass Kingsley die Rolle aufgab. Zwar zog er sich nach der großen Tournee Ende der 1860er Jahre aus dem aktiven Zirkusgeschäft zurück und arbeitete nun vorrangig als Trainer für junge Kunstreiter. Doch für Benefizveranstaltungen schlüpfte er gelegentlich auch noch mal ins "Miss Ella"-Kostüm. Denn, wie der "Morning Bulletin Rockhampton" schrieb, "die Ankündigung, dass er als Zoyara auftreten würde, sorgte mit Sicherheit für ein ausverkauftes Haus".

Einmal noch auf große Tournee

1875 ging er noch einmal auf große Reise mit dem Zirkus seines alten Freundes und Managers John Wilson. Nach Stationen in Australien ging es 1877 weiter nach Indien, wo sich Kingsley mit den Pocken ansteckte. Mehreren Meldungen zufolge starb er im Jahr 1879 in Mumbai an der Krankheit. Doch wie schon um seine Herkunft ranken sich auch um seinen Tod verschiedenste Geschichten: Andere Quellen setzen seinen Tod erst vier Jahre später an, und zwar friedlich in Cincinatti. Harte Fakten über die Biografie der geheimnisumwitterten Miss Ella festzumachen, bleibt schwierig bis unmöglich. Den Effekt, den diese ungewöhnliche Künstlerin auf die ganze Welt hatte, kann man aber leicht erkennen. Und so bleibt am Ende das Fazit: Starke Frauen müssen nicht immer Frauen sein.