Er hätte nie geglaubt, dass das, was er heute macht, möglich ist. Joshua Spodek aus New York wollte ein nachhaltigeres Leben führen – und hat einfach damit angefangen. Kein Müll, keine Flüge, keine Stromversorgung.

Sehen Sie im Video: New Yorker versorgt sich dank Dachterrasse selbst.

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und Joshua Spodek aus New York hat es getan: Anstatt sich ständig darüber zu beschweren, wie unrealistisch der Umstieg auf eine nachhaltigere Lebensführung für die meisten Menschen doch sei, hat er einfach angefangen. Stück für Stück. Als erstes ließ der 51-Jährige vor zehn Jahren verpackte Lebensmittel weg. Seit 2016 ist er nicht mehr geflogen, seit 2019 produziert er fast keinen Müll mehr. 2021 zog er den Stecker seines Kühlschranks aus der Steckdose und seit 2022 muss er gar keinen Strom mehr kaufen. Spodek nutzt eine große Powerbank und ein faltbares Solarpanel, die er beide gebraucht gekauft hat. Einmal am Tag trägt er beide zum Aufladen auf das Dach seines Appartmentgebäudes. "Vor einem Jahr war ich noch nicht autark. Ich habe versucht, nicht mehr Strom als nötig zu verbrauchen, aber ich hatte kein Gefühl dafür, wie viel Geräte benötigen. Im Moment verbrauche ich nur einen Bruchteil dessen, was ich vorher verbraucht habe. Und jetzt, wo die die Wintersonnenwende hinter uns liegt sprudelt die Energie nur so." "Das sind natürlich empfindliche Geräte, die auch mal kuputt gehen. Und sie sind nicht grün produziert. Sie sind nicht erneuerbar. Aber sie erlauben es mir, vom Netz getrennt zu sein." Zum Kochen schließt Spodek einen Multikocher an seine Powerbank an. "Manche Leute denken, dass einzelne Maßnahmen nicht relevant sind. Aber sie sind es. Und Verschmutzung und Ressourcenausbeutung schaden uns allen." "Vier Milliarden Menschen leben in Städten, bis letztes Jahr um diese Zeit hätte ich nie geglaubt, dass das, was ich mache, möglich ist. Und fast hätte ich mir die Mühe auch nicht gemacht. Aber ich möchte zeigen, dass es möglich ist. Schließlich kann man niemanden dazu bringen, nach Werten zu leben, wenn man es selbst nicht tut."