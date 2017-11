Dieser Mann trinkt nicht nur aus seinem Becher, er isst ihn danach auch noch auf. Nach Auskunft des Becher-Herstellers, dem indonesischen Start-Up Evoware, schmeckt das Trinkgefäß ein wenig wie Wackelpudding. Je nachdem, welche anderen Zutaten bei seiner Herstellung noch benutzt werden. Auch ein großer Eis- und Getränkehandel in Jakarta arbeitet mit den essbaren Gefäßen. Seine Kunden schmeißen die Behältnisse nach dem Gebrauch nicht einfach weg, sondern lassen sie sich schmecken. Mit seinen Gefäßen, wolle er etwas gegen die Umweltverschmutzung tun, sagt Evoware-Mitgründer David Christian: "Ich habe gesehen, wie viel Plastik-Müll hier produziert wird. Und dann habe ich herausgefunden, das es Hunderte oder Tausende Jahre dauern wird, bis alles wieder zersetzt oder verschwunden sein wird." Die Basis für die umweltfreundlichen Becher und Verpackungen ist Seetang. Jedes Jahr werden in Indonesien zehn Millionen Tonnen des biologischen Materials produziert, bis zum Jahr 2020 soll diese Menge annähernd verdoppelt werden. Bisher werden die Gefäße von Evoware noch in Handarbeit hergestellt, im Vergleich mit Plastikbechern sind die damit verbundenen Kosten noch deutlich höher. Damit die Struktur stabil genug ist, müssen zudem künstliche Bestandteile eingearbeitet werden. Doch in naher Zukunft, so hoffen die Macher, werden die Algen-Becher immer besser und billiger werden. Und die Flüsse in Indonesien immer sauberer.