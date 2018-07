Dieses Geschichts-Quiz wird Sie auf die Probe stellen. Wie viel wissen Sie wirklich? Frage 1: Welches Land kann zu Recht behaupten, eine der ältesten Demokratien zu sein? a) China, b) Frankreich, c) USA, d) Deutschland. Antwort: Richtig, es sind die USA! Seit über 200 Jahren sind sie eine stabile demokratische Republik. Frage 2: Welcher dieser NS-Funktionäre war zu Beginn des 2. Weltkriegs schon tot? a) Ernst Röhm, b) Heinrich Himmler, c) Hermann Göring, d) Albert Speer. Antwort: Es war Ernst Röhm! Weilt Hitler in ihm einen Rivalen sah, liess er in am 1. Juli 1934 ermorden. Frage 3: In welchem Jahrhundert fand der 30-jährige Krieg statt? a) Im 16. Jahrhundert, b) Im 17. Jahrhundert, c) Im 18. Jahrhundert, d) Im 19. Jahrhundert. Antwort B: Der Krieg fand zwischen 1618 und 1648 in Mitteleuropa statt. Sind Sie ein echter Geschichtskenner?