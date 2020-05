Sehen Sie im Video: Forscher finden antikes Boot in Serbien.





Serbische Archäologen haben in der Nähe der Stadt Kostolac ein Boot aus der Antike ausgegraben. Das Schiff wurde in einem Steinkohletagebau gefunden. Es stammt aus dem römischen Reich und ist nach Angaben der Wissenschaftler sehr gut erhalten. O-TON MIOMIR KORAC, ARCHÄOLOGE: Römische Schiffe werden sehr selten gefunden, insbesondere solche, die so gefertigt wurden und so gut erhalten sind. Es ist fast 19 Meter lang und ein unglaublicher Fund, was diesen Bootstyp betrifft. Für Bootsbauer von heute wäre es immer noch eine große Herausforderung, ein Boot dieser Größe zu bauen. In der Nähe der Fundstelle befand sich vom ersten bis zum sechsten Jahrhundert die Stadt Viminacium. Als Grenzstadt war sie wichtig für Handel und Militär. 45.000 Menschen sollen dort gelebt haben. Wissenschaftlern zufolge lag sie damals an der Donau. Im Laufe der Jahrhunderte änderte sich aber der Verlauf des Flusses, sodass die Donau heute mehrere Kilometer entfernt ist.