"Ich brauche Deinen Urin" - Diese Aufforderung ist an der Universität von Kapstadt in Südafrika ist durchaus ernst gemeint. Denn hier erproben die Wissenschaftler Methoden, wie man aus menschlichem Urin Material für neue Gebäude herstellen kann. Die ersten Ziegelsteine aus Urin wurden bereits produziert. Im Labor vermengt man die flüssigen menschlichen Ausscheidungen mit Sand und Bakterien. Dabei kommt es natürlich auf die richtige Mischung an. Heraus kommt ein geruchloser, grauer Ziegelstein. Nach dem gleichen Prinzip kann auch Dünger hergestellt werden. Die Idee, Ziegelsteine aus Harnstoff herzustellen wurde bereits in den USA getestet. Allerdings wurden hier synthetische Grundstoffe verwendet. Die Nutzung von natürlichem Urin sei neu, sagt Dyllon Randall von der Universität Kapstadt: "Wenn wir uns anschauen, wie viel Müll wir in unseren Häusern produzieren, dann macht Urin nur ungefähr einen Prozent des Müllstroms aus. Aber er enthält über 80 Prozent des Stickstoffs, rund 70 Prozent des Kaliums und 50 Prozent des Phosphors. Das sind drei wesentliche Stoffe, um organische Düngemittel zu machen. Und wir pinkeln das buchstäblich jeden Tag ins Klo und in unsere Abflusssysteme. Warum sollten wir ihn nicht stattdessen retten und daraus verschiedene Produkte herstellen. Aus meiner Sicht erreichen wir damit eine wirklich nachhaltige Zukunft." Die Urin-Ziegelsteine können bei Zimmertemperatur produziert werden. Auch das spart Energie und schont die Umwelt. Allerdings werden derzeit noch rund 20 Liter Urin für einen Stein benötigt. Es muss also noch viel geforscht werden, bis die "Natursteine" wirklich eine Alternative sind.