Der Himmel über Baja California in Mexiko. Weil sich die Dürre immer weiter ausbreitet, will die Regierung in Zukunft die Wolken zum Regnen bringen.

von Martin Schlak Viele Bauern in Mexiko leiden unter starker Dürre. Die Regierung will nun künstlich Regen erzeugen. Die Methode birgt allerdings Risiken.

Trockenheit sind sie gewohnt, die Bauern in Tamaulipas. Seit jeher fällt in dem mexikanischen Bundesstaat in den ersten Monaten des Jahres kaum Regen. In diesem Jahr jedoch ist der Wassermangel groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Talsperren sind leer, der Boden ausgedörrt. Auf der Dürrekarte des Landes taucht ein roter Fleck auf, extreme Trockenheit. Damit Hirse und Mais nicht auf den Feldern verdorren, soll es jetzt regnen, allerdings nicht auf natürliche Weise. Die mexikanischen Behörden greifen zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Sie zapfen die Wolken an.