Mit seiner Forschung zum "Flow", dem vollkommenen Glück im menschlichen Alltag, wurde der ungarische Psychologe Mihály Csikszentmihalyi weltberühmt. Heute wäre er 89 Jahre alt geworden. Google widmet ihm ein Doodle.

Wie kommt man zu wirklichem und vollkommenen Glück im Alltag? Für den ungarischen Psychologen Mihály Csíkszentmihályi erreicht man den Höhepunkt euphorischer Stimmung nicht etwa beim Entspannen in der Sauna oder im Urlaub, sondern wenn wir uns intensiv der Arbeit oder einer schwierigen Aufgabe widmen. "Flow" bezeichnet er dieses Glücksgefühl, in welches Menschen geraten, wenn sie in einer Beschäftigung vollkommen aufgehen.

Mihály Csíkszentmihályi: Inspiration für Präsidenten und Super Bowl Gewinner

Mit seiner Forschung erlangte Csíkszentmihályi weltweite Bekanntheit und galt bis zu seinem Tod vor zwei Jahren als führender Experte auf dem Gebiet der Glücksforschung. Der Psychologie-Professor widmete sein ganzes Leben der Frage, was ein glückliches Leben ausmacht. Sein 1990 erschienenes Buch "Flow – Das Geheimnis des Glücks" wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt.

Viele prominente Persönlichkeiten gaben in den Jahren nach der ersten Erscheinung an, den Lehren von Mihály Csíkszentmihályi zu folgen. Sowohl der damalige US-Präsident Bill Clinton als auch der britische Premierminister Tony Blair verwiesen in ihrem Amt immer wieder auf den "Flow". Jimmy Johnson, Trainer des American-Football-Teams Dallas Cowboys, sagte nach dem Gewinn des Super Bowls 1993, Csíkszentmihályis Buch sei der Grund für den sportlichen Erfolg seiner Mannschaft gewesen.

Flow: Vollkommenes Eintauchen in Arbeit

Sein erstes Interesse an der Erforschung des Glücks entwickelte Csíkszentmihályi während seiner eigenen Studentenzeit an der University of Chicago. Später lehrte er hier selbst Psychologie. Ihm begegnete der "Flow" bei einer Gruppe von Künstler:innen auf dem Campus, die komplett vertieft in die Arbeit an ihren Werken waren. In einem Interview beschrieb er einmal, wie fasziniert er davon war, dass sie alles um sich herum vergessen konnten. Noch mehr überraschte ihn jedoch, was passierte als sie mit ihrer Arbeit fertig waren: Sie beendeten ihre Arbeit an einem Kunstwerk, aber anstatt es zu genießen, hingen sie es an die Wand und malten ein neues Bild. Am fertigen Produkt zeigten sie kaum Interesse. Es war also nicht das Kunstwerk, was sie motivierte, sondern das völlige Eintauchen in den Entstehungsprozess.

In seinen späteren wissenschaftlichen Abhandlungen erkannte Csíkszentmihályi den Flow nicht nur bei Künstler :innen, sondern auch bei Bergsteigern, Basketballspieler, Tänzern, Komponisten und Schach-Großmeistern. Mihály Csíkszentmihályi verstarb am 20. Oktober 2021 im kalifornischen Claremont. Er wurde 87 Jahre alt.