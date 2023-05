"35 Prozent der Verbraucher sorgen sich um mangelnde Lebensmittelhygiene in der Gastronomie, aber nur 13 Prozent um mangelnde Hygiene zu Hause", sagt Mark Lohmann im Interview

Viele Verbraucher sorgen sich um Mikroplastik im Essen. Dabei liegt das größte Problem in der Küche ganz woanders

von Helmut Broeg Verbraucher schätzen Gesundheitsrisiken häufig falsch ein. Besonders in der Küche lauern große Risiken. Mark Lohmann vom Bundesinstitut für Risikobewertung klärt auf.

Herr Lohmann, das Bundesinstitut für Risikobewertung hat gerade seinen aktuellen Verbrauchermonitor veröffentlicht. Darin fragen Sie ab, welche gesundheitlichen Risiken die Verbraucherinnen und Verbraucher im Land am meisten fürchten. Was steht ganz oben auf der Sorgenskala?

Der Verbrauchermonitor ist eine repräsentative Umfrage, die wir immer im Februar und im August eines jeden Jahres durchführen. 66 Prozent der Bevölkerung sind aktuell über Mikroplastik in Lebensmitteln beunruhigt, zum Teil sogar sehr beunruhigt. Damit liegt das Thema noch vor der Sorge um Antibiotikaresistenzen, Rückstände von Pestiziden und gentechnisch veränderten Lebensmitteln.