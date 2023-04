von Helmut Broeg Die Kleinsatelliten des Unternehmens Planet dokumentieren Klimaschäden, Umweltveränderungen und helfen bei Katastrophen wie etwa nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien. Aber wie funktioniert das genau?

Der kleine Satellit ist so groß wie ein Zwei-Liter-Milchkarton und wiegt auch etwa so viel. Seine Außenhülle aus Aluminiumplatten glänzt matt im Bürolicht; auf zwei Seiten trägt der künstliche Himmelskörper je ein Solarmodul, das sich ausklappen lässt. An der Vorderseite ragt ein Aluminiumzylinder hervor, der von einem Deckel verschlossen ist. Sobald der Satellit seine Umlaufbahn im All erreicht hat, öffnet sich der Deckel, und es fällt Licht ins Innere des Instruments.